Ein Zettel an einem Baum sorgt dieser Tage für viele positive Reaktionen am Grundlsee. Ein unbekannter junger Naturschützer startete eine Aktion gegen das Wegwerfen von Müll.

Am Grundlsee

Mit diesem wichtigen Hinweis sorgt eín unbekannter junger Naturfreund am Grundlsee für viele positive Reaktionen © FB-Seite Grundlsee

Eigentlich sollte es ja selbstverständlich sein, dass man nach einem Badetag am Grundlsee seinen Müll einpackt, ordnungsgemäß entsorgt, oder wieder mit nach Hause nimmt und dort in die Tonne wirft. Eigentlich. Die Realität zeigt leider, dass das wohl beileibe nicht alle Zeitgenossen so sehen.