Hans Jürgen Bacher (Bergrettung Schladming), Peter Höflehner, Michael Miggitsch, Andreas Trügler, Stefan Schröck und Michael Tritscher © Summit Lynx

Langsam aber sicher kommt sie in Schwung, die Wandersaison. Für die Bergrettung wird es dann wieder einiges zu tun geben. Um ihr in so manchem Fall das Leben zu erleichtern, und freilich auch um Wanderern vielleicht selbiges zu retten, haben Michael Tritscher und Peter Höflehner aus Schladming an ihrer App „Summit Lynx“ gefeilt.

Das kostenlose digitale Tourenbuch, in dem man seine Gipfelsiege vermerken und Wandernadeln sammeln kann, bietet nun eine Zusatzfunktion mit dem Namen „mySOS“. „Es gibt Apps, die Notrufnummern zur Verfügung stellen, hier ist eine aktive Verständigung, sprich eine, die von dem Betroffenen selbst ausgeht, notwendig“, sagt Tritscher. Was aber, wenn ein Wanderer, der alleine unterwegs ist, nach einem Bergunfall bewusstlos ist oder keinen Empfang hat? Über diesen Umstand haben sich die Schladminger Gedanken gemacht: „Wir wollten auch eine passive Notfallverständigung möglich machen“, sagt Tritscher.