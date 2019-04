Facebook

Die ersten Österreicher am Everest, Schauer hielt den Moment fest © Robert Schauer

Ganz ruhig liegt es da, das Schloss Trautenfels. „Museum geschlossen“ steht auf einer Tafel vor seinen Toren zu lesen. Dahinter allerdings ist es mit der Ruhe nicht ganz so weit her. Wolfgang Otte, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Schloss, Michael Pletz und natürlich Robert Schauer als Kurator der neuen Sonderausstellung, die am Samstag, dem 13. April, eröffnet wird, sind gerade dabei, ebendiese vorzubereiten. Der Titel: „Gipfelstürmen!“