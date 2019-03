Teilnahme an der Zentralspitals-Volksbefragung am 7. April ist nur persönlich möglich. Gemeinden fahren alle Wahlsprengel hoch.

Persönliches Erscheinen ist gefordert © Fotolia

Am Sonntag in einer Woche ist es soweit. Dann findet die Volksbefragung zum Zentralspital im Bezirk Liezen statt. Die FPÖ und die KPÖ brachten die Befragung im Landtag durch. Befragt werden 61.953 Personen und gefragt wird „Soll es im Bezirk Liezen anstelle der bestehenden drei Krankenhausstandorte in Bad Aussee, Rottenmann und Schladming nur mehr ein zentrales ‚Leitspital‘ geben?“.