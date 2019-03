Frage der Woche Leitspital-Volksbefragung: Steht ihre Entscheidung bereits?

Die Volksbefragung zum Thema Leitspital steht kurz bevor. Gegner und Befürworter des neuen Krankenhauses laden noch zu letzten Pressegesprächen und Infoveranstaltungen. Am Sonntag in einer Woche ist es nun so weit. Haben Sie sich bereits entschieden? Leitspital - ja oder nein?