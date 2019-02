Soll für den FC Ausseerland in der Fußball-Unterliga-Nord-A im März das Fußballspielen möglich sein, muss der Platz schneefrei sein. Die Verantwortlichen haben jetzt Vorarbeit geleistet - übrigens auch in Ramsau, wo man sogar mit Pistengeräten unterwegs war.

Unterwegs mit Pistengeräten © KK

Während in den Tälern der Steiermark die Menschen in den Gastgärten sitzen, kämpfen die Fußballvereine in Bad Aussee und Ramsau am Dachstein gegen die Schneemassen.

Soll für den FC Ausseerland in der Fußball-Unterliga-Nord-A im März das Fußballspielen möglich sein, muss der Platz schneefrei sein. Die Verantwortlichen haben jetzt Vorarbeit geleistet - übrigens auch in Ramsau, wo man sogar mit Pistengeräten unterwegs war.

Auf dem Platz der Ausseer lagen bis kürzlich mehr als ein Meter Schnee. Und das war kein Pulverschnee, wie zu hören war, sondern festgefrorene weiße Pracht. Diese Woche wurde das Feld vom Schnee befreit. Ob man am 5. April wirklich das Spiel gegen Veitsch bestreiten kann, wird sich aber wohl erst zeigen. In Ramsau half man sich mit Pistengeräten, um den Schnee vom Platz zu wegzubekommen.

Mit Schneefräsen unterwegs Foto © KK