Die Rosenheim-Cops: Dreh in Tauplitz mit Max Müller © ZDF/Bojan Ritan

"Schreckt euch nicht, wenn ihr in das Pistenretterkammerl geht. Da steht ein Sarg", sagt Bernhard Michelitsch in Richtung der Retter. Nein, in Tauplitz ist nichts Schlimmes passiert. Im Gegenteil: Diese Woche wird ein Winterspecial der beliebten Fernseh-Serie „Die Rosenheim-Cops“ dort gedreht und jeder verfügbare Platz ausgenutzt.

