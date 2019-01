Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Visier kann der Nutzer zahlreiche visuelle Daten wie Geschwindigkeit, Höhenmeter und ein Navigationssystem abrufen © Schladming-Dachstein

In naher Zukunft werden auch Skihelme "smart": Weltweit exklusiv können Gäste in der Urlaubsregion Schladming-Dachstein derzeit den neu entwickelten Ski- und Snowboardhelm "Mohawk" testen, der mit modernster Augmented-Reality-Technologie (AR) ausgestattet ist. Über eine eingebaute Minikamera wird die Umgebung auf der Piste erfasst, am Visier kann der Nutzer zahlreiche visuelle Daten wie Geschwindigkeit, Höhenmeter und ein Navigationssystem abrufen. Eingebaute Kopfhörer und ein Mikrofon ermöglichen die Live-Kommunikation mit Freunden per Text Messaging, Audio oder Video. Besonders nützlich: Ein SOS-Knopf, der in Notsituationen lebensrettend sein kann.



„Schladming-Dachstein gilt seit langem als digitaler Pionier, wir haben früh damit begonnen uns mit digitalen Projekten auseinanderzusetzen. So waren wir die ersten mit flächendeckendem WLAN oder einen virtuellen 360-Grad-Rundflug durch die gesamte Region", sagt Tourismuschef Mathias Schattleitner.