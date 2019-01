Baum stürzte auf Förderseil 35 Personen von Sessellift auf Reiteralm geborgen

Am Mittwochnachmittag kam es zu einem zum Glück glimpflich ausgegangen Unfall auf der Reiteralm. Ein Baum stürzte in die Lifttrasse des SeppnJet, wodurch sich ein leerer Sessel des Sesselliftes in Bewegung setzte und in eine Stütze krachte.