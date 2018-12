Die Bürgerinitiative BISS, die sich für die Erhaltung der Spitäler Bad Aussee, Schladming und Rottenmann stark macht, plant tatsächlich zum Nachtslalom in Schladming (29. Jänner) eine Demonstration gegen das geplante Leitspital in Stainach, und das brisanterweise an der Kreuzung Trautenfels.

BISS "gibt Warnschuss" © Mandl

Am 29. Jänner soll es eine Demonstration bei der Kreuzung Trautenfels geben - ein Jahr nach der Übergabe von mehr als 17.000 Unterschriften an Gesundheitslandesrat Christopher Drexler. Brisant: An diesem Tag findet in Schladming der Nachtslalom statt und Tausende begeben sich auf den Weg in das obere Ennstal. "Wir machen das und wenn das wieder nicht von den Politikern wahrgenommen wird, dann sperren wir 2020 die Straße", gibt Funktionär Michael Fölsner die Richtung vor. "Es soll ein Warnschuss sein."

Es ist übrigens nicht die erste Protestveranstaltung von BISS - so gab unter anderem etwa einen Fackelzug genauso wie bereits eine Demo entlang der Straße zum Schloss Trautenfels im Herbst, wo es zu einem Treffen der Reformpartner gekommen war.