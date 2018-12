Facebook

Schulärzte kümmern sich um Förderung der Gesundheitskompetenz © VS Gröbming

Digitale Bildung, die Zusammenarbeit mit Handelsakademien, Gesundheitskompetenz und das Einfließen von Aspekten der Montessori-Pädagogik: Mit diesen Schwerpunkten setzt man sich an der VS Gröbming intensiv auseinander. Und hat damit Aufmerksamkeit erregt, sogar so viel, dass Vertreter der Schule dieser Tage in Dänemark weilten und „wir bei einem Netzwerktreffen von 13 europäischen Hochschulen und Universitäten unser Schulentwicklungsprogramm vorstellen durften“, sagt die Direktorin der Volksschule, Daniela Warter.