Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Bereits vor der Demonstration in Wien gegen die geplante Einführung des Zwölf-Stunden-Tages und der 60-Stunden-Arbeitswoche setzte der ÖGB am Samstagvormittag ein Zeichen im Bezirk Liezen. Während Kanzler Sebastian Kurz in Schladming formell den EU-Ratsvorsitz übernahm, verwandelte der Gewerkschaftsbund die Zufahrten nach Schladming ab 8 Uhr morgens in lebende Plakatstraßen.

„Auch schöne Partys können nicht von der unsozialen Politik dieser Regierung ablenken“, betonen ÖGB-Regionalsekretär Mario Lindner und ÖGB-Landessekretär Wolfgang Waxenegger, „Gerade deshalb haben wir heute in Liezen und Mandling klargestellt, was das geplante Durchpeitschen neuer Arbeitszeitregelungen durch diese Regierung für die ArbeitnehmerInnen in Österreich bedeuten würde. Die Gewerkschaft setzt sich an die Seite der breiten Mehrheit der Österreicherinnen und Österreich gegen diese Pläne zur Wehr – egal ob in Wien, in Graz oder hier im Bezirk Liezen!“

Mit Dutzenden „lebenden Plakaten“ auf den Zufahrten nach Schladming machte der ÖGB daher auf die massiven Konsequenzen der Regierungspläne aufmerksam. Die Zustimmungsbekundungen der vielen Durchfahrenden, die am Weg zum „Servus Europa“ Konzert der Bundesregierung waren, unterstrichen dabei die Kritik der Gewerkschaften. „Die 60-Stunden-Arbeitswoche hebelte nicht nur hunderte Kollektivverträge und tausende Betriebsvereinbarungen aus, die schon heute sowohl Flexibilität, als auch Planbarkeit und Sicherheit für die ArbeitnehmerInnen bedeuten – sie wird den Betroffenen auch Freizeit, Geld und Gesundheit kosten“, betont Lindner, der sich über zahlreichen Zustimmungen zur ÖGB-Aktion am Samstagmorgen freut.