Frage der Woche Hat der Wolf Platz in unseren Wäldern?

Nachdem im benachbarten Salzburg ein Wolf mehrere Schafe gerissen hat, geht auch im Bezirk Liezen die Angst um. Schon in der Vergangenheit rissen Wölfe andere Tiere. Doch was tun? Haben Wölfe Platz in unseren Wäldern?