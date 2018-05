Am Sommersbergsee ist es in der Nacht auf Montag zu einem versuchten Einbruch in das Schutzhaus gekommen. Dabei wurde ein Sicherheitsbeamter von einem Hund gebissen, der einem der mutmaßlichen Täter gehören soll.

Ein Idyll in Bad Aussee © Christian Huemer

Eines vorweg: Rahmen der Angelegenheit ist der Rechtsstreit zwischen dem Vorbesitzer des Sommersbergsees (Johannes Wasner) und dem rechtmäßigen Besitzer der Liegenschaft (Reinhard Hohenberg). In der Nacht auf Montag war es im Areal zu einem versuchten Einbruch in das Schutzhaus gekommen, wo Sicherheitsdienstmitarbeiter untergebracht sind, um die Abläufe am See (es kam dort schon mehrmals zu Auseinandersetzungen zwischen dem früheren Besitzer, dessen Unterstützern und Badegästen) beobachten zu können.

Als die Alarmanlage losging, war niemand im Haus - doch die Polizei wurde auf den Plan gerufen und die versuchte Tat zur Anzeige gebracht. Auch ein Sicherheitsdienstmitarbeiter wurde durch die Alarmanlage auf den versuchten Einbruch aufmerksam. Dabei wurde er von einem Hund gebissen, der einem der beiden mutmaßlichen Einbrecher gehört. Die beiden konnten gestellt werden.

