Hereinspaziert: Dietrich Mateschitz hat sein neues Gasthaus in der Seewiese am Altausseersee geöffnet. Ein Blick hinter die Kulissen.

Die neuen Gebäude samt einer fürs Ausseerland typischen Plätte. Mateschitz bietet damit ein Shuttle-Service für Gäste an. Auch mit privaten oder Ausflugs-Booten kann am Steg angelegt werden © Martin Huber

"Wir haben uns gedacht, wir starten schön langsam in den Frühling. Da haben wir uns sauber getäuscht, wir wurden vom ersten Tag an überrannt“, schmunzelt Küchenchef Stephan Wieland gestern bei der Pressekonferenz in Mateschitz’ Gasthaus in der Seewiese am Altausseersee. Seit einigen Tagen läuft dort der Betrieb und erstmals gab’s nun die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen: Die Hütten sind im typischen Ausseer Stil und innen ebenfalls wie eine traditionelle Stube eingerichtet. Alles ist aus hochwertigen, heimischen Materialien gefertigt, jagdliche Schnitzereimotive inklusive.

Insgesamt gibt es rund 100 Sitzplätze. Offiziell verkauft man sich als „Jausenstation“, die Gerichte, die auf den Teller kommen, sind allerdings schon auf überdurchschnittlichem Niveau. „Was uns dabei wichtig ist: Wir verwenden so viel wie möglich von regionalen Erzeugern“, erklärt Wieland. Zusammen mit Gastgeberin Angela Fuchs aus Altaussee leitet er ein 14-köpfiges Team. „Und wir sind noch auf der Suche nach Personal.“

