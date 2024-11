Einen Jäger, der nach einem Absturz über mehrere Meter in einem Bachbett verletzt liegengeblieben war, hat ein Spaziergänger am Sonntagnachmittag im Altenmarkter Ortsteil Frenz zufällig entdeckt. Nach der Erstversorgung lief der Mann rund 500 Meter zum nächstgelegenen Haus, um die Einsatzkräfte zu Hilfe zu rufen.

Neben dem Roten Kreuz und der Polizei rückte auch die FF Altenmarkt bei St. Gallen mit 19 Mann aus. Die Feuerwehrleute holten den Verletzten per Korbtrage und Steckleitern aus dem Bachbett. Weil in unmittelbarer Nähe kein geeigneter Landeplatz gefunden werden konnte, landete die Crew des Notarzthubschraubers C17 in der Nähe der B 115. Mit dem Rettungswagen wurde der Jäger zum Hubschrauber gebracht und dem Notarzt übergeben.