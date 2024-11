Am Donnerstagabend musste die Feuerwehr Donnersbach zur Fahrzeugbergung auf der Planneralmstraße im Bereich Badlechneralm in der Gemeinde Irdning-Donnersbachtal (Bezirk Liezen) ausrücken. Ein Pkw war gegen 21.45 Uhr beim Driften auf der schneebedeckten Fahrbahn von der Straße abgekommen und im angrenzenden Graben gelandet.

Bereits mehrere Unfälle

Die 14 Einsatzkräfte konnten das nur leicht beschädigte Fahrzeug mittels Seilwinde bergen. Personen kamen nicht zu Schaden. Seitens der Feuerwehr Donnersbach heißt es, dass dies nicht der erste Einsatz nach missglückten Driftversuchen gewesen sei.

In den letzten Jahren hat sich die kurvenreiche Planneralmstraße zu einem Anziehungsort für junge Autofahrer entwickelt, die in Gruppen auch von außerhalb der Steiermark anreisen. So waren am Donnerstagabend mehrere Fahrzeuge beteiligt, die den Unfallort noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte verließen.

Die Feuerwehr barg das Fahrzeug mittels Seilwinde © FF Donnersbach

Strengere Kontrollen geplant

„Neben der Straße geht es teils 15 Meter in die Tiefe, da kann bei Abstürzen viel passieren“, warnt Feuerwehrkommandant Gerhard Singer vor den Gefahren solcher Aktionen. Dazu kämen die Schäden am Straßenbankett, die von der Gemeinde Irdning-Donnersbachtal immer wieder ausgebessert werden müssten.

In Zusammenarbeit mit der Exekutive soll zukünftig stärker kontrolliert und die Einsätze verrechnet werden, um dem riskanten Fahrstil Einhalt zu gebieten.