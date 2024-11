Mit dem Abrüsten der Flugzeuge Mitte November und dem traditionellen Ziellanden drei Wochen zuvor hat die heurige Saison für die Mitglieder des Heeresflugvereins „Flugsportgruppe Grimming“ ein Ende gefunden. Im Rahmen des Bewerbs gilt es, das Flugzeug bei drei Landungen in Summe mit dem geringsten Abstand zum „Landetuch“ zum Stillstand zu bringen. So leise sich die Segelflieger dabei an ihr Ziel anpirschen, so leise hat der Verein mit Sitz auf dem Gelände des Fliegerhorsts in Aigen im Ennstal in diesem Jahr auch sein Jubiläum begangen. Denn mittlerweile besteht er seit 60 Jahren.