Bekanntermaßen hat er erst am 5. Dezember seinen großen Tag: der Krampus. Doch da stehen gemeinsam mit dem Nikolaus zahlreiche Hausbesuche auf dem Programm, weshalb der finstere Geselle schon früher ausrückt, um alle Termine in Sachen Krampusläufe zu schaffen. Der Startschuss in die heurige Saison fällt am kommenden Samstag in Rottenmann.