Mit dem Ende der Herbstferien ist nun auch die Sommersaison endgültig beschlossen. Der Blick zurück auf die vergangenen Monate sorgt für zufriedene Gesichter bei den Touristikern. „Es ist gut gelaufen“, freut sich etwa Pamela Binder, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Ausseerland-Salzkammergut. „Wir haben zwar keine großen Sprünge nach oben machen können, aber noch einmal steigern geht fast gar nicht“, sagt sie. Einige Nächtigungen würden zwar abgehen, hat doch ein großer Betrieb Umbauarbeiten durchgeführt und währenddessen seine Pforten schließen müssen. Aber: „Wir können wahrscheinlich ziemlich ex aequo mit dem Jahrhundertsommer 2023 mit 672.000 Nächtigungen abschließen“, so Binder. Man sei hier an der Decke angelangt, „mehr Betten haben wir schließlich nicht“, meint sie augenzwinkernd.