Das Problem bestehe schon seit einigen Jahren, klagt eine Leserin gegenüber der Kleinen Zeitung. In ihrer Nachbarschaft, der Schönausiedlung in Au bei Gaishorn, funktioniere die Postzustellung oft „überhaupt nicht“. Ihre Erklärung dafür: „Es gibt in Gaishorn eine Briefträgerin, die schon seit Jahren austrägt. Und die ist spitze. Aber wir in der Siedlung haben gefühlt monatlich einen anderen Zusteller.“