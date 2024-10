Ein Rot- und ein Weißwein aus der Steiermark werden jedes Jahr unter dem Namen „Gesäusewein“ von den Gesäusewirten kredenzt. Seit 30 Jahren ist das so, und drei Jahrzehnte lang hatte Klemens Pirafelner vom gleichnamigen Gasthaus in Hall die Leitung des Projektes inne. 2023 allerdings verabschiedete er sich in den wohlverdienten Ruhestand - und legte die Führung in die Hände von Ariane Auch, die gemeinsam mit ihrem Gatten Franz Wolf den Kölblwirt in Johnsbach betreibt.