Im Lockdown 2021 beschloss der gebürtige Roßleithner Roland Heel, sich auf einer Dating-Plattform zu registrieren. Bereits nach einer Woche entdeckte er dort Iris Gruber aus Ardning und schrieb sie an. Das erste Treffen am Schiederweiher in Hinterstoder ließ bereits erahnen, dass der Weg in eine gemeinsame Zukunft führt.

Im Zuge seines Gipfelsieges im Oktober 2022 am Mera Peak in Nepal hatte der gelernte Tischler ein besonderes Transparent mit im Gepäck. „Iris Gruber, mein Schatz, willst du mich heiraten“, war darauf zu lesen. Diese wunderschöne Botschaft ließ sich ohne Handynetz allerdings nicht übertragen und so hielt er den Moment mit seiner Kamera fest. Wieder gut in Ardning angekommen, bat er mit dem Foto in petto um die Hand seiner Liebsten. Den Antrag nahm sie begeistert an.

Glühwein im September

Zur standesamtlichen Trauung fanden sich die Liebenden mit ihren Familien im Standesamt in Ardning ein. Wetterbedingt konnte die Vermählung nicht wie geplant im Freien stattfinden, doch Organisationstalent Iris hatte an alles gedacht. Bei der Agape vor der Kirche in Frauenberg wurde Glühwein ausgeschenkt, während Gäste aus dem Freundeskreis, dem Musikverein Ardning und dem Perchtenverein „Kremstaler Burgteufeln“ begrüßt wurden. Musikalisch umrahmt durch „Leuchtkraft“, folgte die Hochzeitsgesellschaft bei Wind und Kälte dem Brautpaar in die Kirche. Auch der 10 Monate alte Sohn Konstantin, der den gleichen Anzug wie Papa Roland trug, verfolgte gespannt das Ja-Wort seiner Eltern.

Iris und Roland Heel mit den „Kremstaler Burgteufeln“ © chridraxl_photograph

Gefeiert wurde anschließend ausgiebig bei ABP Burger in Windischgarsten. „Die Flitterwochen haben wir im Anschluss zu zweit im Wellnesshotel Gmachl Bergheim genossen“, verrät der Bräutigam. Söhnchen Konstantin verbrachte diese Tage wohlbehütet bei den Großeltern und seinem Taufpaten.

Iris und Roland Heel mit dem Musikverein Ardning © chridraxl_photograph

