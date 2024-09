Aufgrund des anhaltenden starken Dauerregens, der sich in höheren Lagen sogar in Form von Schnee niederschlug, waren die Einsatzorganisationen im Bezirk, allen voran die Feuerwehren, ab Donnerstagnachmittag in Alarmbereitschaft. Und die Unwettereinsätze ließen auch nicht lange auf sich warten. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit geben wir hier einen Überblick über das Einsatzgeschehen.

Bäume aufgrund von Schneelast auf Straßen

Gerade erst vorsorglich die Schneeketten an den Fahrzeugen montiert, wurde die FF Donnersbach am Donnerstag kurz nach 20 Uhr auch schon zu einem Einsatz auf der Planneralmstraße alarmiert. Man sei vom JUFA Planneralm informiert worden, dass die Straße nicht mehr passierbar sei, so Hauptbrandinspektor Gerhard Singer. Die Schneelast habe auf einer Länge von ungefähr drei Kilometern kleinere Laubbäume geknickt, führt er genauer aus. Insgesamt 15 Feuerwehrkräfte stellten die Befahrbarkeit der Straße wieder her.

„T07 Unwettereinsatz – Bäume über Straße“ hieß es Freitagfrüh auch für die FF Weng. Die Alarmierung erfolgte mittels Sirene und Blaulicht-SMS um 5:29 Uhr. Durch den Schneedruck wurden Bäume umgedrückt, die das Passieren der Buchauer Straße erschwerten. Die Wenger Feuerwehr rückte mit insgesamt zwölf Kräften aus. Auch der Straßenerhaltungsdienst stand auf der B 117 im Einsatz.

Ebenfalls Freitagfrüh musste die FF Pyhrn ausrücken. Die Alarmierung aufgrund eines Baumes, der wegen der Schneelast auf die Fahrbahn der B 138 zu stürzen drohte, erfolgte um 6:30 Uhr. 15 Personen rückten aus, nach rund 45 Minuten konnte der Einsatz auf der Pyhrnpassstraße beendet werden. Auch die FF Spital am Pyhrn war im Einsatz.

Straßen und Wegsperren in Schladming

Die Stadtgemeinde Schladming gab am frühen Freitagvormittag aus Sicherheitsgründen die Sperre mehrerer Straßen und Wege bekannt. Konkret: Obertal Hopfriesen Bereich Eschach, Wanderweg Alpinsteig durch die Höll und Obertal taleinwärts Bereich Windbacher.