Ein Spezial-Baufahrzeug ist am Dienstagvormittag am Loser in Altaussee aus vorerst unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und hat sich im Anschluss zweimal überschlagen. Der Lenker wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Beim Eintreffen der Feuerwehr, die ebenfalls zum Unfallort beordert worden war, war die Besatzung des Rettungshubschraubers C99 bereits vor Ort und versorgte den Fahrer, der in weiterer Folge ins UKH Salzburg geflogen wurde.

Die Feuerwehr half beim Transport des Verletzten und kontrollierte das Fahrzeug auf austretende Schmier- oder Treibstoffe.