Er sei 40 Meter im Klettersteig „Sisi“ am Loser abgestürzt, hieß es in jener Alarmierung, die Bergrettung und die Besatzung des Notarzthubschraubers C14 am Donnerstagnachmittag zu einem Kletterer rief. Am Einsatzort angekommen, stellte sich heraus, „dass der Mann doch nur im Klettersteig hing - und auch nicht verletzt war“, heißt es seitens der Polizei.

Die Hubschrauberbesatzung holte den Mann im Anschluss per Tau aus dem Steig.