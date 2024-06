Es sei in seinen Augen eine „Riesensauerei“, so ein Ennstaler Unternehmer gegenüber der Kleinen Zeitung. Was den Geschäftsmann, der anonym bleiben möchte, so aufregt? Er sei mit seinem Unternehmen viele Jahren Kunde der Webagentur des Liezener Unternehmens Geomix gewesen und habe kürzlich ein Schreiben erhalten, dass aufgrund des neuerlichen Geomix-Konkurses seine Leistungen eingestellt werden. „Das heißt, laufende Verträge werden gekündigt und bis Ende 2024 bezahlte Leistungen nicht erbracht. Natürlich gibt es auch kein Geld zurück.“