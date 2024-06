Region leistete Beitrag zu bestem Sparkasse-Konzernergebnis

Die Steiermärkische Sparkasse ist sehr zufrieden mit dem Jahresergebnis. Und: Das Museum des Stiftes Admont hat eine neue Leitung. Hier in der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der Wirtschaftswelt im Bezirk Liezen gerade tut.