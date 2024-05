„Es war eine würdige Feier, ein tolles Erlebnis. Wir hatten so viele positive Rückmeldungen, unglaublich. Natürlich sind wir sehr zufrieden“, sprudelte es aus Rene Rössler, dem Regionalstellenleiter Nord, nach der Eröffnung des neuen Stützpunktes der Österreichischen Wasserrettung in Liezen nur so heraus.