„Die Partnersuche findet nicht im Internet statt“, war die Meinung der Office-Managerin Julia Stula. Dennoch überwand sie sich, in die Datingapp hineinzuschnuppern. Und siehe da, bereits das erste Match war ein Glückstreffer. Die Kennenlernphase war aber alles andere als einfach für die beiden Kölner, wurde das Zusammentreffen in der Coronazeit doch zur Herausforderung. Kein Kino, keine Bar, kein romantisches Restaurant standen zur Auswahl.

Trotz allem fanden die beiden Wege zueinander. „Wir verbrachten viel Zeit daheim und sind uns beim „Aufeinanderhocken“ nicht auf die Nerven gegangen“, schmunzelt der Business-Analyst Tobias Stula. Und er traf schnell den Entschluss: „Diese Frau muss ich heiraten“.

Die Liebe zum steirischen Salzkammergut

Bereits seit seiner Kindheit verbrachte Tobias jedes Jahr viele schöne Tage im Familienferienhaus in Bad Aussee. Mit der beeindruckenden Bergwelt überzeugte er auch Julia schnell von seinem Lieblingsort und gemeinsam zog es sie immer wieder in die idyllische Region. So auch vor Ostern, wo sie gemeinsam mit ihren Familien im Ferienhaus eine wunderschöne Zeit verbrachten, die am 30. März mit der Trauung ihren Höhepunkt fand.

Julia und Tobias Stula am Ödensee © Träumerherz Fotografie

Das Funkeln des Ödensees wurde nur überstrahlt von den leuchtenden Augen des Brautpaares, als sie sich das Ja-Wort gaben. Im Beisein ihrer Gäste, die extra die weite Anreise auf sich genommen hatten, wurde in der Kohlröserlhütte gefeiert. „Wir haben uns sehr gefreut, dass alle Gäste unserer Einladung gefolgt sind und keiner abgesagt hat“, waren die Frischvermählten stolz. Fotografin Claudia von Träumerherz Fotografie verfolgte die ersten Schritte von Julia und Tobias ins Eheleben mit gekonntem Blick und hielt sie für die Ewigkeit fest.

Hier geht es zu den weiteren Brautpaaren aus dem Bezirk Liezen!