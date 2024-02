Die gute Auftragslage im Ennstal vor Ort abdecken und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen zu können - das waren die Beweggründe für die Gebrüder Haider & Co, Hoch- und Tiefbau GmbH, in Wörschach einen neuen Standort in Betrieb zu nehmen. Über die Bühne gegangen ist die Eröffnung Mitte Februar. Die Baufirma verfügt nun über eine siebente Niederlassung in Österreich - neben dem Stammsitz in Kapfenberg und der neuen Außenstelle in Wörschach ist sie in Seiersberg, Eggersdorf bei Graz, Wiener Neustadt, Eisenstadt und Wien vertreten.