Brot, Krapfen, Lammwürstel, etwas Gemüse, Steirerkas und Kernöl aus der Südsteiermark: Sie waren klein, die Anfänge des Gröbminger Bauernladens. 1999 hatte der damalige Wirt Karl Putz die Idee dazu, zur Umsetzung hat er sich „ein paar Bäuerinnen dazugeholt“, erzählt Annemarie Stadelmann. Nach einem Jahr schon hat Putz die Geschicke aus der Hand gegeben - in die Hand genommen haben sie Landwirte aus dem Ort. Stadelmann selbst hat als Lieferantin begonnen, wurde bald Verkäuferin in dem kleinen Laden am Gröbminger Hauptplatz und ist seit 2013 Obfrau der Interessengemeinschaft, die das Geschäft einst übernommen hat.