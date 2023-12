Zu einer Kollision zwischen zwei Pkw kam es am Samstag gegen 8.30 Uhr bei Liezen. Eine 66-jährige Oberösterreicherin aus dem Bezirk Kirchdorf lenkte ihren Pkw auf der B138 von Spital am Pyhrn kommend in Richtung Liezen.

Zur selben Zeit wollte sich ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Liezen mit seinem Pkw von einer Gemeindestraße kommend in den Verkehr auf der B138 einordnen. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei die beiden Pkw nach etwa 20 Metern zum Stillstand kamen. An beiden Fahrzeugen dürfte Totalschaden entstanden sein.

Die 66-Jährige und der 57-Jährige wurden mit leichten Verletzungen vom Roten Kreuz ins LKH Rottenmann gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Pyhrn war mit elf Kräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz.