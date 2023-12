Kurz vor 19 Uhr gab es am Montagabend Alarm für den Bergrettungsdienst Ausseerland. Der Grund: Im Bereich Lahngangsee/Vordernbachalm im Gemeindegebiet von Grundlsee saßen zwei Schneeschuhwanderer in steilem und felsigem Gelände fest. Die beiden hatten in der Dunkelheit die Orientierung verloren und waren daraufhin von ihrer Route abgekommen. Als sie nicht mehr weiterkonnten, setzten sie einen Notruf ab.