Einsatz für die Feuerwehr am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in Frauenberg: In einer Selche war aus vorerst unbekannter Ursache Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehren Frauenberg und Ardning rückten mit insgesamt 20 Mann und drei Fahrzeugen aus, nach der Lageerkundung stand fest, dass die Ardninger Einsatzkräfte nicht gebraucht werden.

Unter schwerem Atemschutz wurden im Anschluss die Flammen bekämpft. Verletzt wurde niemand. Nach rund drei Stunden war der Einsatz beendet, die Feuerwehr konnte wieder einrücken.