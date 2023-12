Seit mehr als 150 Jahren wird es am 5. Dezember aufgeführt, seit 2020 zählt es zum immateriellen Kulturerbe der Unesco: das Bad Mitterndorfer Nikolospiel. Vier Kilometer ziehen die rund 100 Mitwirkenden durch die Gemeinde, führen das althergebrachte bäuerliche Jedermannspiel an fünf Orten auf. Der Anfang wird traditionsgemäß in der Stoffbauer-Tenne in Krungl gemacht – so freilich auch am vergangenen Dienstag, an dem die winterliche Stimmung für einen Krampusabend wie aus dem Bilderbuch gesorgt hat.