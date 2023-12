Mit heute, Freitag, hat der beliebte Eurospar an der Ennstalbundesstraße in Aich einen neuen Eigentümer: Bernhard Kitzer, der den Supermarkt 19 Jahre lang führte, übergibt an die Landmarkt KG. Diese erweitert damit ihr Portfolio am Lebensmittelmarkt auf 13 Standorte, elf davon in der Steiermark und zwei in Salzburg.