Der Findungsprozess zum Ballthema war mit vielen kreativen Themen beziehungsweise Schlagwörtern gespickt, berichten Schüler. Schließlich war sie da, die zündende Idee: „Pirates of the Caribbean – Fluch der Matura“ sollte es sein. Und unter diesem Motto wurde am vergangenen Samstag dann auch gefeiert, und zwar der heurige Maturaball des Borg Bad Aussee. Das Resümee von Ballkomitee-Mitglied Nicole Leimer und Schulsprecher Simon Grill fällt eindeutig aus. „Es war super“, sind sich die beiden einig. Viel an positivem Feedback hat man im Nachhinein einfangen dürfen, von Besuchern genauso wie von den Lehrern.