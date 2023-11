Ist das Gesundheitszentrum (umbenannt in PVE, Primäversorgungseinheit) in Admont wirklich so gut, wie es beworben wird? Das bezweifelten zuletzt vier Ärztinnen und Ärzte des oberen Ennstals (wir berichteten). In Gesundheitszentren allgemein werde überproportional viel Geld gesteckt, andere Versorgungsformen dafür „stiefmütterlich behandelt“.