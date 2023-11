Man nehme den Wintereinbruch, der Ende der Vorwoche 60 bis 70 Zentimeter Neuschnee am Berg gebracht hat, garniere ihn „mit etwas Kunstschnee“ und menge fleißige Arbeiter, die tüchtig anpacken, bei - und schon sind alle Voraussetzungen für den Start in den Skiwinter gegeben. „Wir freuen uns, dass wir starten dürfen“, sagt Daniel Berchthaller, Geschäftsführer der Reiteralm. Wie berichtet, drehen sich dort ab kommenden Freitag die ersten Seilbahnen. Genauer die Schoberbahn und der Preunegg Jet als Zubringer für die Wintersportler. „Wir gehen vorerst mit diesen beiden Bahnen täglich in Betrieb und werden unser Angebot sukzessive erweitern“, so Berchthaller. Die Winterstimmung am Berg sei da, die Nachfrage nach Vielfahrerkarten ebenfalls, berichtet er. Aktuell werde noch an Pistensicherung und Präparierung gearbeitet, am Freitag geht der Preunegg Jet um 8.30 Uhr in Betrieb.