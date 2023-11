Wer am 7000 Quadratmeter großen Garten des „Parkschlössls“ in Bad Aussee vorbeispaziert, staunt unwillkürlich ob dessen imposanten Aussehens. Wenn die Sonne scheint, bilden das Blau des Himmels, das Gelb des Parkschlössls und das Rot des sich verfärbenden Laubs einen stimmigen Kontrast der Primärfarben. Seit sich Kaiser Franz Joseph in der zweiten Hälfte des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts in den Sommermonaten in Bad Ischl aufhielt, wuchsen im benachbarten Bad Aussee beeindruckende Baujuwele von betuchten Adeligen oder reichen Investoren aus dem Boden. Seit Langem wird das Bad Ausseer Parkschlössl als Feriencamp für Kinder und Jugendliche aus ganz Österreich genutzt.