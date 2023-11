Mit einem doch etwas kurioseren Einsatz hat es die FF Gaishorn am Dienstagnachmittag zu tun bekommen. Die Feuerwehrleute wurden zu einem - so hieß es in der Erstmeldung - umgestürzten Lkw-Anhänger auf der Schoberpassstraße gerufen. Am Ort des Geschehens angekommen, fanden sie einen Anhänger, der in der Wiese neben einem Parkplatz lag. Von Zugfahrzeug und Lenker allerdings fehlte jede Spur.