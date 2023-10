Die Bergrettung Tauplitz steht unter neuer Führung: Stefanie Maier-Kienler wurde jüngst zur neuen Ortsstellenleiterin gewählt. Sie tritt damit die Nachfolge von Christoph Gößler an. Die ausgebildete Einsatzleiterin ist 33 Jahre alt und seit zehn Jahren Mitglied des Bergrettungsdienstes Tauplitz. An ihrer Seite stehen Kevin Gößler als Stellvertreter, Matthias Peer als Kassier und Christoph Peer als Einsatzleiter. Durchgeführt und bestätigt wurde die Wahl durch den Landesleiter der Bergrettung Steiermark, Stefan Schröck. Die Bergrettung Tauplitz besteht aktuell aus 32 Mitgliedern, die – bei steigender Tendenz – zu durchschnittlich 10 bis 14 Einsätzen pro Jahr ausrücken. Nächster geplanter „Großeinsatz“ des Tauplitzer Bergrettungsteams ist die mittlerweile bestens etablierte Schneebar am 30. und 31. Dezember am Tauplitzer Dorfplatz.