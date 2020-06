25.000 amerikanische "Friendship-Masken" für die Steiermark

Facebook

LH-Stv. Lang, US-Botschafter Traina und LH Schützenhöfer (v.l.) bei der Übergabe der Schutzmasken. © (c) steiermark.at/Streibl

Als besonderes Zeichen der Freundschaft übergab der Botschafter der Vereinigten Staaten in Wien, Trevor Traina, am Dienstag 25.000 Stück Mund-Nasen-Schutzmasken an Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang. Zur Verfügung gestellt werden die aus Stoff bestehenden und somit wasch- und wiederverwendbaren Masken von der US-amerikanischen Regierung. Sie werden in den Lagerbestand des Katastrophenschutzes des Landes Steiermark aufgenommen und bei Bedarf ausgegeben.