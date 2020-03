Der 37-jährige Rumäne hatte bei einer Tankstelle der Südautobahn (A2) in Niederösterreich nicht bezahlt und fuhr weiter in die Steiermark.

© APA/HANS KLAUS TECHT

Ein betrunkener Autolenker hat am Freitag der Polizei nach einem Benzindiebstahl eine Verfolgungsjagd mit Tempo 180 über die Autobahn in der Steiermark geliefert. Der 37-jährige Rumäne hatte bei einer Tankstelle der Südautobahn (A2) in Niederösterreich nicht bezahlt und fuhr weiter in die Steiermark. Erst bei der Raststelle Arnwiesen wurde der Mann gestoppt. Am Beifahrersitz saß ein 31-Jähriger.