© Sommer Art Fotografie / Helge O

In den Jahren 2017 und 2018 wurde in den steirischen Bezirkshauptmannschaften bereits ein umfangreiches technisches Sicherheitskonzept umgesetzt. So wurden Arbeitsplätze mit Alarmtasten ausgerüstet und Überwachungskameras in Foyers und anderen neuralgischen Bereichen installiert. Auf Antrag von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer wird dieses Sicherheitspaket nun erweitert: Die Steiermärkische Landesregierung hat in ihrer heutigen Sitzung (27.2.2020) beschlossen, die Bezirkshauptmannschaften und weitere ausgewählte Amtsgebäude mit Sicherheitskontrollen in Form von Personenschleusen und Handscannern auszustatten.