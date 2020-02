Bundeskriminalamt schließt Zusammenhang zwischen neuestem Coup in Dänemark, drei Taten in Österreich und weiteren in Frankreich und Großbritannien nicht aus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© stockphoto-graf - Fotolia

Vor einem knappen Jahr sind in Österreich an drei unterschiedlichen Orten extrem teure Weine gestohlen worden. Der Gesamtschaden wird vom Bundeskriminalamt (BK) mit 500.000 Euro taxiert. Ähnliche Fälle gab es auch in Frankreich, Großbritannien und erst vor wenigen Tagen in Dänemark. Ein Zusammenhang wird vom BK, das am Donnerstag von hoch professionellen Täter spricht, nicht ausgeschlossen.