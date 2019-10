36-Jähriger attackierte in Lokal Gäste und Angestellte und ging auf Beamte los.

© APA/LUKAS HUTER

Ein 36 Jahre alter Steirer hat in der Nacht auf Sonntag in einem Lokal in Hartberg gewütet. Der Betrunkene attackierte Gäste und Angestellte und auch die einschreitenden Polizisten. Er wurde festgenommen.