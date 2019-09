Facebook

Legal, aber umstritten: die überteuerten Forderungen für nicht gelöste Parktickets – in diesem Fall aus Sibenik © Penz

Auf diese Art von Urlaubserinnerung hätten die Empfänger gerne verzichten können: Steirische Autofahrer, die in Kroatien unterwegs waren, werden derzeit nämlich mit Anwaltsbriefen konfrontiert, in denen sie zur Zahlung offener Parkstrafen aufgefordert werden. Was sauer aufstößt, ist die horrende Summe. In einem der Kleinen Zeitung vorliegenden Brief werden 225,33 Euro verlangt. Ein Tagesticket hätte die betroffene Lenkerin vor Ort maximal 15 bis 20 Euro gekostet.