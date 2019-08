Facebook

Ein 55-jähriger Deutscher muss sich am 4. Oktober in Graz wegen Mordes an seinem eigenen Vater verantworten. Der Mann soll den 82-Jährigen am 10. Juli 2018 in Voitsberg mit einem Polster erstickt haben. Der Beschuldigte stritt die Tat bisher ab. Die Staatsanwaltschaft Graz hat eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt.